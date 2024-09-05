İsrail’in Gazze Şeridi’nde saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin sosyal medya platformu Telegram hesabından yazılı açıklama yayımladı.

Basal, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Cibaliya ile Nuseyrat mülteci kamplarında ve Refah kentinde can kayıplarının yaşandığını aktaran Basal, İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.