İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.



Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin de tedavi altına alındığı belirtildi.



Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi’nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilerek, sivil savunma birimlerinin hala enkaz altında bulunanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.