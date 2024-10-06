İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yeniden başlattığı şiddetli saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği ve mayıs ayından bu yanaki en şiddetli hava saldırılarında şu ana kadar 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 30 Filistinlinin cenazesi ile onlarca yaralı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelere nakledildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin ve kampının doğusuna girdiğini, Filistinlilerin evlerini ağır top mermileriyle vurmaya başladığını aktardı.