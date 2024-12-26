İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında 5 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'nin Nuseyrat mülteci kampındaki El Avda Hastanesi yakınlarına düzenlen hava saldırısında, El-Kudüs Today kanalından 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze merkezli Hamas Hükümeti’nin Medya Ofisi, İsrail'in; Gazze'nin Nuseyrat mülteci kampındaki El Avda Hastanesi yakınlarında düzenlediği hava saldırısında, yayın araçlarının vurulması sonucunda El-Kudüs Today kanalından beş gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Medya Ofisi cinayeti kınarken, uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçları kınama ve uluslararası mahkemelerde yargılama çağrısında bulundu.

ÜZERİNDE 'BASIN' YAZIYORDU

Katar medyasında yer alan haberlerde, üzerinde büyük kırmızı harflerle “BASIN” yazan araçta bulunan gazetecilerin hastanedeki olayları takip ettiği belirtildi. Ölen gazetecilerin Fadi Hassouna, İbrahim el-Şeyh Ali, Muhammed el-Ladah, Faysal Ebu el-Kumsan ve Eymen el-Cedi olduğu açıklandı.

İsrail ordusu da saldırıyı teyit ederken saldırıda, “İslami Cihad üyelerini taşıyan bir aracın hedef alındığını’’ ifade etti.

İsrail ordusunun sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan açıklamada “Saldırı öncesinde sivillere zarar verme ihtimalini azaltmak için hassas silahların kullanımı, havadan gözlemler ve ek istihbarat bilgileri de dahil olmak üzere birçok adım atılmıştır” ifadelerine yer verildi.

CPJ'DEN AÇIKLAMA

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de İsrail’in saldırısını kınadı. Öte yandan Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bugün İsrail saldırılarında iki kişinin daha hayatını kaybettiği, Katar medyasında yer alan haberlerde belirtildi.

İsrail, Hamas'ın ’Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği 7 Ekim 2023'teki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar başlatarak çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 45 bin 400 kişiyi öldürdü.