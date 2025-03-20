İsrail’in katliamlarından ABD yönetimi sorumlu

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İsrail ordusu, saldırı tehdidini yineleyerek Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ile güneydeki Han Yunus'un Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide mahallelerinden göçe zorlamaya devam ediyor. Bu bölgelere havadan atılan broşürlerde "Hamas'ın hedef alınacağı" şiddetli bir saldırı başlatılacağı belirtilerek Filistinlilerin bu birimleri terk etmeleri istendi.

İsrail zulmü sürerken Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), soykırım suçlarından tamamen ABD yönetimini sorumlu tuttu. Açıklamada, ABD'nin başını çektiği küresel güçlerin, ister silahla ister siyasi kılıfla olsun bu suçları desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Filistin direnişinin her koşulda devam edeceği kaydedildi.