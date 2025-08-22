İsrail’in kendi verileri Gazze’de ölümlerin yüzde 83’ünün sivil olduğunu gösteriyor

İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanından sızdırılan rakamlar, İsrail güçleri tarafından öldürülen her beş Filistinliden en az 4’ünün sivil olduğunu gösteriyor.

İngiltere merkezli The Guardian, İsrail merkezli +972 Magazine dergisi ve Local Call haber sitesinin ortak araştırmasına göre, İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanı, Gazze’de ölenlerin yüzde 83’ünün sivil olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) veri tabanında mayıs ayı itibarıyla toplam ölü sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 53 bine ulaşmışken yalnızca 8 bin 900 Hamas militanı ölü ya da ''muhtemelen ölü'' olarak listelenmiş.

İsveç merkezli Uppsala Çatışma Verileri Programı’na göre, hayatını kaybedenler arasındaki sivil oranı, modern tarihte kaydedilen diğer savaşlara kıyasla olağanüstü derecede yüksek.