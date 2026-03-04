İsrail’in Lübnan saldırıları 3. gününde: En az 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları 3. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldeler için de tahliye çağrısı yaptı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 yerleşim yerinin sakinlerinden evlerini terk etmelerini isteyerek Hizbullah’a ait hedeflerin vurulacağını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun tahliye çağrısı yaptığı beldeler Rabb Thalathin, Markaba, Houla, Qal'at Dibba, Qabrikha, Tulin, Al-Khirba, Shaqra, As-Sawana, Majdal Selm, At-Tamriya, At-Tiri, Tallousa, Safad al-Battikh, Jumayjima ve Bani Hayyan olarak sıralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

05.53 | HİZBULLAH, İSRAİL’İN KUZEYİNDEKİ ASKERİ BİRLİKLERİ VE HAYFA'DAKİ BİR ÜSSÜ HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.

İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.