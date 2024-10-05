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İsrail’in Lübnan saldırılarında 2 Hamas komutanı öldürüldü

İsrail’in Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail’in Lübnan’da düzenlediği hava saldırılarında 2 üst düzey Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas, 2 üst düzey komutanının ölümünü doğruladı.

Dünya
  • 05.10.2024 19:28
  • Giriş: 05.10.2024 19:28
  • Güncelleme: 05.10.2024 19:31
Kaynak: İHA
İsrail’in Lübnan saldırılarında 2 Hamas komutanı öldürüldü
AA

İsrail, Lübnan ve Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan ortak açıklamada, hava saldırılarında 2 üst düzey Hamas komutanı Said Atallah Ali ile Muhammed Hüseyin el Lawis’in öldürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Hamas, Ali ve El-Lawis’in ölümünü doğruladı.

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