İsrail’in Lübnan’a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda bir binayı hedef aldığı saldırıda 23 Suriyeli hayatını kaybetti.

İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Beka Vadisi’nde yer alan Baalbek’e bağlı Yunin kasabasında bulunan bir binaya saldırı gerçekleştirdi

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kassas, binadan 23 Suriyeli'nin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade etti.

Kassas, ayrıca, saldırıda 4’ü Lübnanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığını aktardı.

SALDIRI NEDENİYLE GÖÇ BAŞLADI

AA'nın aktardığına göre, Lübnan İçişleri Bakanı, İsrail saldırıları nedeniyle son 3 günde 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan'dan Suriye'ye doğru yola çıktığını söyledi.