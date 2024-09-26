İsrail’in Lübnan’a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'da Beka Vadisi’nde bulunan bir binaya düzenlediği saldırıda 23 Suriyeli hayatını kaybetti, 4'ü Lübnanlı 8 kişi yaralandı. Son 3 günde 13 bin 500 Suriyelinin ise Lübnan'dan ülkesine doğru yola çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda bir binayı hedef aldığı saldırıda 23 Suriyeli hayatını kaybetti.
İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Beka Vadisi’nde yer alan Baalbek’e bağlı Yunin kasabasında bulunan bir binaya saldırı gerçekleştirdi
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kassas, binadan 23 Suriyeli'nin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade etti.
Kassas, ayrıca, saldırıda 4’ü Lübnanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığını aktardı.
SALDIRI NEDENİYLE GÖÇ BAŞLADI
AA'nın aktardığına göre, Lübnan İçişleri Bakanı, İsrail saldırıları nedeniyle son 3 günde 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan'dan Suriye'ye doğru yola çıktığını söyledi.