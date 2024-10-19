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İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’ın doğusunda Bekaa ilinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Dünya
  • 19.10.2024 21:01
  • Giriş: 19.10.2024 21:01
  • Güncelleme: 19.10.2024 21:04
Kaynak: AA
İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti
AA

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Batı Bekaa ilçesinin Balul beldesinde bir apartman dairesini bombaladı.

Saldırıda o sırada evde bulunan aynı ilçedeki Suhmur beldesi Belediye Başkanı Haydar Şahla’nın da aralarında olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 471 kişi yaralandı.

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