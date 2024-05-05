İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bir eve yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Meys el Cebel beldesinde yer alan bir evi hedef aldı.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Hava saldırısında ölen kişilerin sivil yada Hizbullah mensubu olduklarına dair herhangi bir detay paylaşılmazken, enkaz üzerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.