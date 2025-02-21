İsrail’in merkezinde bir otobüste patlama meydana geldi
İsrail'de, Tel Aviv’in güneyindeki bölgede bir otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İki otobüste daha patlayıcı bulundu. Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ülkede patlayıcı kontrollerinin yapılabilmesi için tüm otobüs, tren ve hafif raylı sistem seferlerini durdurduklarını açıkladı.
Kaynak: ANKA
İsrail'de bir otobüste patlama meydana gelirken, iki otobüste daha patlayıcı bulundu.
Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’da bir otobüste patlama meydana geldi.
Yetkililer, iki otobüste daha bulunan patlayıcıların infilak etmediğini, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını şüphelilerin arandığını belirtti. Polis, şu an için herhangi bir can kaybı bildirilmediğini duyurdu.
İsrail medyası Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in, ülkede patlayıcı kontrollerinin yapılabilmesi için tüm otobüs, tren ve hafif raylı sistem seferlerini durdurduğunu açıkladı.