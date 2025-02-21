İsrail’in merkezinde bir otobüste patlama meydana geldi

İsrail'de bir otobüste patlama meydana gelirken, iki otobüste daha patlayıcı bulundu.

Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’da bir otobüste patlama meydana geldi.

Yetkililer, iki otobüste daha bulunan patlayıcıların infilak etmediğini, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını şüphelilerin arandığını belirtti. Polis, şu an için herhangi bir can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

İsrail medyası Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in, ülkede patlayıcı kontrollerinin yapılabilmesi için tüm otobüs, tren ve hafif raylı sistem seferlerini durdurduğunu açıkladı.