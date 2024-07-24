İsrail’in ‘operasyon’ uyarısı sonrası göç devam ediyor

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İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde daha önce "güvenli" ilan ettiği Han Yunus kentinin doğusunda "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istemesinin ardından zorunlu göç sürüyor.

İsrail tankları Gazze’deki “güvenli bölge” Han Yunus’a geri gönderdi, yeni tahliye emrinin ardından 70 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, Bani Suhaila kasabasında ve Han Yunus’un doğu yakasını çevreleyen diğer kasabalarda Filistinlilerin tank ateşi sonucu öldürüldüğünü ve bölgeye hava bombardımanı da gerçekleştirildiğini belirtti.

Hedef alınan bölgelerde yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığını ve onlarca ailenin evlerini terk etmeye başladığını belirten Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun saldırıları başlamadan önce kendilerine zaman verilmediğini söyledi.