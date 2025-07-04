İsrail’in saldırganlığını eleştiren Erdoğan, Suriye için “umut ışığı” dedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasının başında zirveye ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini sunan Erdoğan, “Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde, Hankendi'nde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan gelişmeler tabiatıyla bu konulara da işaret etmemizi gerekli kılıyor. İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları, bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor” dedi.

ATEŞKESE DESTEK VERDİ

Gazze'de 57 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim; İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.”

SURİYE İÇİN “UMUT IŞIĞI” DEDİ

Erdoğan, İsrail’in bölge ülkelerine saldırılarını eleştirdikten sonra, Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesini ise “umut ışığı” olarak yorumladı:

“Suriye'de ise halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz. Bir diğer önemli bölge olan Afganistan'da, Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerimize bu vesileyle tekrar taziyelerimi iletiyorum.”

İSRAİL, ESAD’A GELECEK YARDIMI ENGELLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu yılın Nisan ayında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl İsrail savaş uçaklarının İran’a ait uçakları Suriye'ye ulaşmadan önce engellediğini ve böylece bu uçakların, o dönem zor durumda olan Beşar Esad’a asker desteği sağlamasının önüne geçildiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Tahran yönetiminin Esad’a destek amacıyla "bir ya da iki hava indirme tümeni" göndermeye çalıştığını ancak İsrail’in F-16 savaş uçaklarıyla müdahale ederek İran uçaklarını geri çevirdiğini söylemişti.

2011’da yılında patlak veren iç savaşta ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin ve İsrail’in hedefinde olan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 8 Aralık 2024’te devrilmiş ve Suriye’nin yönetimi cihatçı HTŞ’ye geçmişti.

Bir haftalık süreç ve öncesinde, ABD ile İsrail ittifakı, İdlib’den Şam’a yürüyen HTŞ’nin önünü açacak müdahalelerde bulunmuş, başta Lübnan Hizbullahı olmak üzere Esad’ın müttefiklerini zayıflatmıştı.