İsrail’in serbest bıraktığı kadın mahkum Arqoub: “Halk olarak özgürlüğümüzü talep etmeye devam edeceğiz"

İsrail’in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı Lamis Abu Arqoub, gardiyanların kadın mahkumlara göz yaşartıcı gaz sıkıp işkence ettiğini belirterek, "Halk olarak özgürlüğümüzü talep etmeye devam edeceğiz" dedi.



İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan 21 yaşındaki kadın mahkum Lamis Abu Arqoub, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı. Arqoub, babasıyla birlikte evdeyken İsrail güçleri tarafından tutuklandığını ifade ederek, 21 gün boyunca hapiste kaldığını aktardı. Gardiyanların kadın mahkumlara göz yaşartıcı gaz sıkarak işkence ettiğini ifade eden Arqoub, mahkumlara sağlanan gıdanın yetersiz olduğunu açıkladı.

Babasının serbest bırakıldığını dün öğrendiğini aktaran Arqoub, İsrailli yetkililerin kendisini sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suçladığını aktararak, kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiğini belirtti.

Tutuklandığı sırada İsrail güçlerinin babasına saldırdığı anları gösteren bir video izletildiğini ifade eden Arqoub, babasına uygulanan şiddetten dolayı büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Gazze halkının tüm dünya halkları için güzel ve büyük bir şeyi temsil ettiğini ifade eden Arqoub, "Özgürlük içinde yaşamayı ve Filistin’in İsrail işgalinden kurtulmasını umuyoruz. Halk olarak özgürlüğümüzü talep etmeye devam edeceğiz" dedi.