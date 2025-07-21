İsrail’in sessiz ortakları

Nilay TÜRKMEN

ABD’de Gazze’ye Yönelik Savaşa Karşı Yazarlar (WAWOG), geçtiğimiz gün The New York Times’ı (NYT) sistematik şekilde İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı bir tutum izlemekle suçlayan bir dosya yayımladı. “New York Times’ın Teşhiri: Siyonizmin Resmi Gazetesi” başlıklı dosyada gazetenin editörlerinin muhabirlere “soykırım”, “etnik temizlik” ve “işgal altındaki topraklar” gibi terimlerden kaçınmalarını söyledikleri belirtiliyor.

Gazetenin çalışanlarından bazıları ile İsrail Devleti ya da ordusu arasında maddi, finansal ve ideolojik bağlar bulunduğuna ilişkin iddialar mevcut.

BAĞLARI İFŞALANDI

“The New York Times, Gazze’deki soykırımın suç ortağıdır; Amerikan emperyalizminin sözcülüğümü yapmakta ve dış politika konusunda elit uzlaşıyı şekillendirmektedir” ifadesiyle başlayan dosya, gazetenin en üst kademelerinde yer alan yaklaşık yirmi gazeteci, editör ve yöneticinin isimleriyle beraber İsrail yanlısı gruplarla olan yakın bağlantılarına yer verdi.

Gazetenin kamuoyunda “liberalizmi, titizliği ve tarafsız bağımsızlığıyla” ün kazandığı ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirten dosyada, NYT’nin “Amerikan emperyalizminin çıkarlarına hizmet etmek için var olan bir yayın organı” olduğu belirtilerek boykot çağrısında bulunuldu.

NYT adına konuşan bir sözcü, dosyada öne sürülen iddiaların gazetenin itibarını zedeleme amacı güttüğünü belirtti. Kampanyanın gazetecilik üzerine bir eleştiriden çok kişilerin inançları ve bağlılıkları üzerinden yürütülen kişisel saldırılar ve isim karalama çabası olduğunu ifade etti.

NYT TEK DEĞİL

Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana birçok Batılı basın yayın organı, Filistin’deki İsrail işgalini ele alma şekillerinden dolayı büyük tepki topladı. İsrail’in işgalini meşrulaştıran bir dil kullanmak, Filistin karşıtı bir tavır sergilemek ve Filistinlilerin maruz kaldığı zulmün görünürlüğünü kısıtlamakla suçlanan Batılı medyası, yalnızca kamu tarafında değil kendi çalışanları tarafından da kınandı.

Temmuz ayının başında 107 BBC çalışanı, Genel Müdür Tim Davie ve İcra Kurulu Başkanı Deborah Turness’e yöneltilmiş açık bir mektupta gazetenin Gazze’deki durumun gerçekliğini yansıtmadaki başarısızlığını eleştirdi. BBC’yi tarafsız ve şeffaf haber yapmamakla suçlayan mektup, bu durumun Filistin karşıtı bir ırkçılıkla şekillendiğini ve editöryel standartlara uymadığını ifade etti.

Benzer şekilde, Ekim 2024’te, BBC ve CNN’den gazeteciler, Al Jazeera’nın Listening Post programına konuşarak üst düzey editörlerin haberlerde İsrail’in yasadışı işgal mekanizmalarını önemsizleştirmeye ve örtbas etmeye çalıştığını kaydetti.

KUDÜS’TE ONAYLATIYOR

The Intercept, 2024’te yayımladığı bir analiz ile İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşının ilk altı haftasında ABD ana akım medyasının gerçeklerden uzak, çarpıtılmış bir savaş tablosu sunduğu sonucuna varmıştı. Rapor; Washington Post, New York Times ve Los Angeles Times gazetelerinde İsrail yanlısı figürlerin ve İsraillilerin çok daha insanileştirici ve yoğun şekilde ele alındığını, Filistinlilerin ise hem sayıca az hem de tarafsız, soyut ifadelerle temsil edildiğini gösterdi. Raporda, duygusal yoğunluk taşıyan “katliam” ve “dehşet verici” kelimelerinin Filistinli kurbanlar için yalnızca 7 kez kullanılırken İsrailli kurbanlar için toplam 221 kez kullanıldığı gibi somut veriler mevcut.

İSRAİL BASINI KONUŞUYOR

The Intercept’in Ocak 2024’te yayımladığı haberde “CNN’de İsrail ve Filistin’i konu alan her haber, yayınlanmadan önce CNN’in Kudüs Bürosu’na gönderilmek zorunda. CNN, bu uygulamanın ‘hassas bir konuda doğruluğu sağlamak’ için olduğunu iddia ediyor” bilgisi verilmişti.

Fransa’da L’Humanité tarafından beş büyük Fransız gazetesinde yayımlanan 13 bin 394 haberi analiz ettiği çalışmasında ise savaşı konu alan makalelerin yarısından azında “Filistinli” kelimesinin yer aldığını açıkladı.

Batı medyası bu tutumunu sürdürürken Haaretz gibi gazeteler ise Gazze’de yaşanan soykırıma dair eleştirel haberler yapan az sayıdaki İsrail medya kuruluşundan biri oldu.

Haaretz’in yayıncısı Amos Schocken, Ekim 2023’te yayımlanan bir haberde Filistinlileri “özgürlük savaşçıları” olarak tanımlayarak hem Batı’dan hem de İsrail medyasından büyük tepki topladı.

Gazze’de yaşananlara dair açıkça Netenyahu hükümetine ve İsrail ordusuna karşı taraf alan gazete hakkında Ortadoğu araştırmacısı Assal Rad, ”Haaretz, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini anlatırken ‘soykırım’, ‘etnik temizlik’, ‘Yahudi terörü’ gibi terimleri kullanabiliyor. Ama Batı medyasında bu tür bir dil hiç kullanılmaz” dedi.

Benzer şekilde, İsrail merkezli solcu gazeteler +972 ve Local Call’da yazarlık yapan Meron Rapoport, Al Jazeera'ya verdiği bir röportajda ”İsrail dışına çıktığımda fark ediyorum ki, uluslararası medya bizden çok daha çekingen. İsrail’e karşı bir şey yazdığınızda ve buna ‘soykırım’ ya da ‘etnik temizlik’ derseniz anında antisemitist olmakla suçlanırsınız. Ama biz, burada yaşayan Yahudi yurttaşlarız. Bizi böyle suçlamak o kadar kolay değil” ifadelerini kullandı.

Rad, bu İsrail yanlısı tavrın ABD ve İsrail arasındaki uzun süreli siyasi ittifaktan kaynaklandığını belirtiyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin ikisinde de ortak olan bu destek, İsrail’e yönelik eleştirilen sistematik biçimde bastırılmasına neden olduğunu açıklayan Rad, “Batı medyasında gördüğünüz gazetecilik değil propagandadır. Haber sunmaktan çok, devlet politikalarını meşrulaştıran bir anlatı oluşturuyorlar.” sözleriyle durumu özetledi.