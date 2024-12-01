İsrail’in soykırımı sanatla anlatıldı

HABER MERKEZİ

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken önceki gün İstanbul Kadıköy’de 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde 'Filistin Halkı Direniyor' sergisi açıldı.

Beş Filistinli ressamın eserlerinin sergilendiği sergi, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) “NATO’ya ve savaşa karşı kaleminle, boyanla, fırçanla ses ver!” çağrısıyla gerçekleştirildi.

Savaşı ve direnen Filistin halkının anlatıldığı eserlerde, Filistinlilerin maruz kaldığı saldırı ve tecrit koşullarında dijital olarak Türkiye’ye ulaştırılabildi. Filistin Halkı Direniyor Sergisi 15 Aralık 2024’e kadar Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gezilebilecek. Sergi 20 Aralık’tan itibaren Ankara Kült Kavaklıdere’de sergilenecek.

Açılışa ressam İyad Sabbah, Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Akil Takaz ve İsrail Komünist Partisi Milletvekili Aida Tuma-Süleyman çevrimiçi olarak katıldı.

GERÇEKLER RESMEDİLDİ

Ressam İyad Sabbah çevrimiçi katıldığı açılışta şunları söyledi: “Sergide Gazze’deki insanların hayatı, yaşayışı resmetmeye çalıştım. Farklı fotoğraflar üzerinde dijital oynamalar yaparak daha sonra bunları birer resme dönüştürdüm. Mohammed Hassan ise suretleri eserlerine taşıyor, mülteci kamplarından suretleri eserlerine yansıtıyor. Portlerinde kamplardaki Gazze’deki insanları resmederken o insanların duygularını yakalamaya çalışıyor. Bir diğer sanatçı Basel Elmaqosu ise, esasen çocuklarla daha çok çalışmakta. Mülteci kamplarında yaşayan çocukların korkularından ve onların çizimlerinden ilham alarak orada yaşayan çocukların hislerini bizlere yansıtıyor. Kholoud Mohammed El -Desoki, savaşın her halini sokakları savaşın bütün detaylarını eserlerine taşıyor.”

İsrail Komünist Partisi Milletvekili Aida Tuma-Süleyman ise şöyle konuştu: “Bu sergi de dayanışma kadar önemli çünkü onlarca cana dökülen kana rağmen Filistinliler hayata tutunmaya üretmeye devam ediyor. Gazze direnişi hepimiz için bir okul olmalı, İsrail’in katliamına rağmen sanatla umutla hayata tutunmanın bir mesajı olmalı.”

Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Akil Takaz, ateşkese rağmen devam eden soykırımın her gün yüzlerce insanın ölümüne sebep olduğunu söyledi. Takaz, “Ortadoğu’da barış, Filistin sorunu çözülmeden sağlanamaz ve çözüm çok basit Filistinli vatandaşlara kendi kaderlerini tayin hakkı verilerek haklarının teslim edilmesi. Filistin devletinin kurulması BM kararlarının uygulanması. Emperyalistlerle ve siyonistlerle mücadelede dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.