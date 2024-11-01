İsrail’in verileri AKP’yi yalanladı

Ekonomi Servisi

AKP’nin İsrail’e ihracatı yasaklama kararının üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Ancak bu sürede Filistin’le ihracat devasa oranda arttı. Bu durum AKP’nin İsrail’le ihracata devam ettiği yorumlarına neden oldu. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun verileri de bu yorumun haklılığını gösterdi.

Gazze’ye yönelik soykırımının başlamasıyla AKP’nin İsrail’le ticareti kesmesi için çağrılar yapılmış ancak iktidar bu çağrıları duymazdan gelmişti. Nisanda 54 ürüne kısıtlama getirilmiş, mayısta ise ihracat tamamen yasaklanmıştı. Bu tarihten itibaren ise Filistin’le ihracatta artış yaşanmaya başlamıştı. 2019-2023 döneminde Filistin’e yapılan ihracat 66 milyon dolardan 123 milyon dolar seviyesine çıktı. 2024 yılında ise sadece ilk 9 ayda Filistin'e ihracat 571 milyon dolar seviyesine ulaştı. Filistin'e Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre deri ve deri mamulleri ihracatı 363 kat, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 252 kat, çelik ihracatı 147 kat arttı.

Filistin’e yönelik ihracat ise 15 milyon 164 bin 290 dolar değerindeki Ocak ayından 9 milyon 696 bin 710 dolar tutarında ihracat yapılan Nisan ayına kadar düzenli şekilde düşüş gösterdi. Ancak İsrail’e ihracatın kısıtlandığı mayısta bir önceki aya kıyasla Filistin’e ihracat 5,3 katına çıkarak 51 milyon 541 bin 460 dolara ulaştı. Haziranda 51 milyon 541 bin 460 dolar, temmuzda rekor kırarak 119 milyon 658 bin 810 dolar oldu. Filistin’e yönelik ihracat ağustos ayında yükseliş gösterdi ve 127 milyon 792 bin 490 dolar oldu. Eylül ayındaki verilere göre ise Filistin’e yapılan ihracat 167 milyon 658 bin 90 dolara ulaştı. Filistin’le ihracat artarken İsrail’le ise sıfır seviyesine yaklaştı.

Ancak Ekonomist İnan Mutlu’nun sosyal medyadan paylaştığı verilere göre İsrail’le ticaret sürdü. Buna göre eylül ayında İsrail’e 116,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında ise İsrail’e yapılan ihracat tam 1,8 milyar dolar oldu.