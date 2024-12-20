İsrail’in yeni hedefi Husiler oldu

Dış Haberler

İsrail, İran’ın bölgedeki etkisini kırmaya yönelik son darbeyi vurmak için harekete geçti. Arkasına emperyal güçleri alarak Hizbullah’ı Lübnan’a sıkıştıran İsrail, cihatçıların Beşar Esad’ın devirmesine zemin hazırladığı Suriye’nin ardından Tahran’ın direniş eksenindeki son halka olan Yemen’deki Husilere hava saldırılarına başladı. Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e fırlattıkları 2 balistik füzeyle Tel Aviv’i vurduklarını açıkladı.

Husilere Bağlı el-Masirah televizyonu, saldırıların bazılarının başkentteki elektrik santrallerinin yanı sıra Kızıldeniz’deki Ras Isa petrol terminalini hedef aldığını duyurdu. Yemen’dan fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini duyuran İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılarla Husilerin altyapıyı askeri amaçlarla kullanmasını engellemeyi hedeflediklerini iddia etti. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Husilere düzenlenen saldırının “son olmayacağını” kaydetti.

Yemen’deki Husiler, Tahran’dan Sana’ya uzanan, İran’ın “Direniş Ekseni” adını verdiği, çoğunu Şii milislerin oluşturduğu bir hattın en güneyini oluşturuyor. İran’da Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah’ı bölgedeki en etkin aktörlerden biri haline getiren Hasan Nasrallah’a suikast düzenleyen İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, “uzun vadeli stratejilerinin İran’ın ‘şer eksenini’ yok etmek olduğunu” söylemişti. Netanyahu’ya göre Husiler de “Şer ekseninin ayrılmaz bir parçası.”

SIRA YEMEN’E GELDİ

Gazze’deki savaşı Lübnan’a taşıyan İsrail, liderlerini öldürerek zayıflattığı Direniş Ekseni’nin en güçlü halkası Lübnan Hizbullahı’nın güçlerini Suriye’den buraya çekmeye zorladı. İsrail, Hizbullah ve Rusya’nın desteğinden mahrum kalan Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçıların 27 Kasım’da başlattığı saldırıya, daha öncesinde düzenlediği saldırılarla zemin hazırladı. Suriye’nin düşmesiyle Hizbullah’ın etkili olduğu Lübnan ile İran arasındaki bağlantı da kopmuş oldu. Sana’nın yaklaşık 145 kilometre güneybatısında yer alan Husilerin kontrolündeki Hudeyde, İran’dan gelen silahlar ve yardımlar açısından kilit öneme sahip. Gazze’deki saldırılara tepki olarak Husiler, 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarındaki İsrailli gemilere el koyarken İsrail’e saldırılar düzenliyordu.

Çokuluslu görev gücü kuran ABD ve İngiltere ise o zamandan bu yana Yemen’de birçok saldırı düzenledi. Öte yandan dün yapılan saldırıyı İsrail tek başına düzenlerken ABD’li bir yetkili de saldırıda rolü olmadıklarını söyledi.