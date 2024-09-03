İsrail’le durdu, Filistin’le uçuşa geçti: AKP usulü ihracat

Ekonomi Servisi

İsrail’in Filistin’e yönelik 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin AKP’nin aldığı en büyük eleştiri Tel Aviv’e yapılan ihracat oldu. Uzun bir süre bu konuda adım atmayan iktidar mayıstan itibaren eleştirilere daha fazla dayanamayarak İsrail’e ihracatı durdurdu. Ancak bu tarihten itibaren ise dış ticaretinin tamamı, İsrail’in bilgi ve denetimi altında gerçekleşen Filistin’e ihracatta devasa artış yaşandı. Bazı kalemlerde bu artış yüzde 23 milyonun dahi üstüne çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. TİM'in açıkladığı verilerde, Filistin'e yapılan ihracatlardaki artışlar bu ay da devam etti. İsrail'e ticaret ise ağustos ayında tamamen sıfıra indi.

HAZIRGİYİM SEVKİYATI MİLYONLARCA KAT ARTTI

Ağustosta Filistin'e yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, tüm ihracat kalemlerinin önüne geçerek astronomik arttı. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 milyon 317 bin 953 arttı. Geçen yıl ağustos ayında 40 dolar değerinde yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, bu yıl ağustos ayında 10 milyon 182 bin 990 dolara yükseldi.

Hazırgiyim ürünlerindeki artışı, tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki artış takip etti. Ağustos 2023'te 450 dolar değerinde yapılan tekstil ve hammadde ihracatı, bu yıl yüzde 863 bin 320 artarak 3 milyon 862 bin 940 dolara çıktı.

Türkiye'den Filistin'e çelik ihracatı da bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 125 bin 437 artarak 21 milyon 848 bin 390 dolar değerine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Filistin'e yalnızca 17 bin 400 dolar değerinde çelik ihracatı yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yalnızca 10 bin 100 dolar değerinde yapılan madencilik ürünleri ihracatı da bu yıl ağustosta yüzde 62 bin 174 artarak 6 milyon 298 bin 790 dolara yükseldi.

HALI SATIŞI DA KAT KAT YÜKSELDİ

TİM verilerine göre Filistin, Ağustos 2023'te Türkiye'den yalnızca 22 bin 180 dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihraç etmişti. Ağustosta bu ürün grubunda ihracat yüzde 26 bin yükseldi. Ürün grubunun bir aylık ihracat değeri toplam 5 milyon 859 bin 210 dolara çıkmış oldu.

Türkiye'den Filistin'e demir ve demir dışı metallerin ihracatındaki artış oranı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 bin 571 oldu.

Filistin'e yapılan halı ihracatı da dikkat çekici biçimde arttı. Türkiye'den buraya yapılan halı ihracatı, ağustosta 2023'ün aynı ayına göre yüzde 14 bin 524 arttı. Aynı dönemde elektrik ve elektronik ürünlerindeki ihracat artış oranı yüzde 11 bin 724, kimyevi madde ve mamullerindeki ihracat artış oranı da yüzde 3 bin 388 oldu.

HASILATIN 3’TE 1’İ AĞUSTOS AYINDAN

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türkiye’den Filistin’e hiç deri, fındık, mücevher, yaş meyve ve sebze ile zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılmamıştı. Ağustosta bu ürünlerde yapılan ihracatın değeri, toplam 2 milyon 929 bin dolar oldu.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracatın toplam değeri 8 ay 403 milyon 848 bin 100 dolara ulaştı. Bu tutarın 119 milyon 772 bin 790 doları ise yalnızca ağustos ayında ihraç edilen ürünlerden elde edildi.

Türkiye, ağustosta Filistin’e toplam 128 milyon dolar değerinde ürün ihraç etti. 2023 yılının aynı ayında bu değer yalnızca 10 milyon 186 bin 900 dolardı. Bu ülke ile yapılan ihracat 2023 Ağustos’a göre yüzde bin 156 oranında arttı. 2024'ün Ocak ayından bu yana ise Filistin'e yapılan ihracat, geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 423 artmış oldu.

TÜRKİYE’DEN FİLİSTİN’E DIŞ SATIM VERİLERİ

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DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,9 MİLYAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ihracat ağustosta yıllık yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar oldu. İthalat ise yıllık yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolar oldu. 2024 Ocak-Ağustos arasındaki 8 aylık mal ihracatı yüzde 3,9 oranında artarak 170,8 milyar dolar yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde mal ihracatı net 6,3 milyar dolar arttı. Aynı dönemde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 oranında azalışla 225,7 dolara geriledi.