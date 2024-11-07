İsrail’le ticarette ısrar insanlığa ihanettir

Haber Merkezi

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, hayvancılığın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Kılıç, "Son dört-beş ayda Filistin’e demir-çelik ihracatında olduğu gibi, tarım ve hayvancılık ürünü ihracatında da rekor artışlar var. Kendi resmi sitelerinizde bu rakamlar yer alıyor. İsrail’le ticareti önce inkar ettiniz, sonra durdurduk dediniz, şimdi de ‘Filistin’ adı altına gizleyerek sürdürüyorsunuz. Böyle bir iş birliğini nasıl olur da ‘Filistin’ adı altına gizlersiniz" tepkisini gösterdi.

Kılıç, "Gazze’de sadece bir yılda 50 binden fazla masumu katleden bir caniyi beslemek, vicdan, merhamet ve insanlığa yapılmış büyük bir ihanettir. Sizleri İsrail’le devam eden bu kirli ticareti sonlandırmak adına sorumluluk almaya davet ediyorum" dedi.