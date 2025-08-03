İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki İsrail askerlerine "savaş suçu" olan saldırılarını sona erdirme çağrısı

İsrailli sanatçılar, İsrail askerlerini Gazze Şeridi'nde "savaş suçu" teşkil eden saldırılarını durdurmaya ve insani değerlerden vazgeçmemeye çağırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ülkedeki 1000 kadar sanatçı, yayımladıkları bildiri ile Gazze’de "çocukların ve masum insanların öldürülmesine, açlığa, nüfusun sürülmesine ve kentlerin anlamsızca yok edilmesine" karşı çıktıklarını duyurdu.

Sanatçılar, İsrail ordusu ve siyasi karar mercilerinin yanı sıra sahadaki askerleri Gazze'de "savaş suçu" teşkil eden saldırılarını durdurmaya ve insani değerlerden vazgeçmemeye çağırdı.

İsrailli sanatçılar ayrıca Netanyahu hükümetine de Gazze'de tutulan esirlerin serbest kalması karşılığında saldırıları sona erdirme çağrısında bulundu.

Bildiriye imza atan İsrailli sanatçılar arasında şarkıcılar Gidi Gov, Riki Gal ve oyuncu Keren Mor da yer alıyor.