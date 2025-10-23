İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Filistinli esirlere yaptıkları işkenceyi övünerek anlattı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde en basit haklardan dahi mahrum bıraktıkları Filistinli esirlere yaptıkları işkencelerle övünerek, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısının Meclis'ten geçirilmesi çağrısını yineledi.

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi’nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor" dedi.

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" diye konuştu.

HAMAS: SADİST VE FAŞİST TUTUMU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Hamas ise İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirleri en basit haklarından mahrum bırakmakla gurur duyan tavrının "İsrail'in Filistinlilere karşı sadist ve faşist tutumunu gözler önüne serdiğini" belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri "terörist" şeklinde göstererek, esrilere karşı işkence ve idam talebinde bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililerin Filistinli masumlara ve esirlere karşı işlediği suçların tüm dünya tarafından izlendiğine dikkati açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirilen Filistinli esirlerin cenazeleri, maruz kaldıkları barbarca işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz halde. Uluslararası toplumu ve dünyadaki özgür insanları, bu işgalci Nazilerin işledikleri suçları kamuoyuna açıklamaları ve uluslararası mahkemelerde yargılamaları çağrısında bulunuyoruz."