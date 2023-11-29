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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

Dünya
  • 29.11.2023 00:24
  • Giriş: 29.11.2023 00:24
  • Güncelleme: 29.11.2023 00:27
Kaynak: iHA
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi
FOTOĞRAF: İHA

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti devirmekle tehdit etti. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmak tehdidinde bulunarak, "Savaşı durdurmak = hükümeti parçalamak” ifadelerini kullandı.


Ben Gvir'in lideri Otzma Yehudit Partisi’nin koalisyon hükümetinde 6 sandalyesi bulunuyor ve kabinede 3 bakanlığı yönetiyor.
Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin desteğinin devam etmesi halinde Netanyahu hükümeti, Ben Gvir'in ayrılmasından da sonra yönetimde kalmaya devam edebilir.

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