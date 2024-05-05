İsrailli aşırı sağcı bakan Strock: ABD, İsrail'in dostu sıfatını hak etmiyor

İsrail'de Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmediğini söyledi.

Maariv gazetesine bağlı Kuzey 104.5 FM kanalına konuşan Dini Siyonizm Partisi'nden olan Bakan Strock, "İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil" dedi.

"ABD, İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmiyor" diyen Strock, Washington yönetimini yapması gereken sorumlulukların en azını dahi yerine getirmediğini ifade etti.