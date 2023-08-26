İsrailli bakan, Bella Hadid'i hedef aldı

Yahudilerin güvenlik ve hareket haklarının, Filistinlilerinkinden daha fazla olduğuna ilişkin ifadeleri tepki çeken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sözleri nedeniyle kendisini eleştiren model Bella Hadid'i hedef aldı. Bakan, Hadid için "İsrail düşmanı" ifadesini kullandı. İsrailli bakan, söz konusu ifadelerinin bilinçli olarak çarpıtıldığını ileri sürmüştü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da, Yahudilerin güvenlik ve hareket haklarının, Filistinlilerinkinden daha fazla olduğuna dair yaptığı açıklamalarını eleştiren dünyaca ünlü model Bella Hadid'i hedef aldı.

Itamar Ben-Gvir, Hadid'i 'İsrail düşmanı' olmakla suçladı.



Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz perşembe günü (24 Ağustos) sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak İsrailli bakanı eleştirdi.

"BİR HAYAT DİĞERİNDEN DAHA DEĞERLİ OLMAMALI"

Hadid, paylaşımında, "Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle" ifadelerine yer verdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, paylaşım üzerine dün (25 Ağustos) sosyal medya hesabından Hadid’e cevap verdi, şu ifadeleri kullandı;



"İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın. Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için bir röportajımdan bir kesiti alıp tüm dünyaya dağıttınız.



Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır.

Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. 1000 kez daha söyleyeceğim."

NE OLMUŞTU?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir,geçtiğimiz çarşamba günü (23 Ağustos) bir televizyon programında yaptığı açıklamalarında "Benim hakkım, karımın ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de dolaşma hakkı, Arapların hareket özgürlüğünden daha önemlidir" demiş ve yoğun eleştiri almıştı.

Bakan Ben-Gvir daha sonra konuşmasının bir kısmının kasıtlı alınarak yalan haber yapıldığını iddia ederek "Dün bir televizyon yayınında Yahudilerin yaşama ve terör saldırılarında öldürülmeme hakkının, Yahuda ve Samiriye'deki Arapların güvenlik kısıtlaması olmaksızın yollarda seyahat etme hakkından üstün olduğunu söyledim" açıklamasını yaptı.



Bakan Ben-Gvir "Ancak İsrail radikal Solu, sanki Yahudilerin Araplardan daha fazla sivil haklara sahip olduğuna dair ırkçı bir beyanda bulunmuşum gibi bana iftira atmak için açıklamamdan seçici bir şekilde bir bölümü kesti, hatta kasıtlı olarak yanlış alıntı yaptı ve bağlamı kaldırdı" ifadelerini kullandı.