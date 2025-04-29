İsrailli Bakan Dermer'den Gazze açıklaması: Saldırılar 12 ay daha sürecek

İsrailli Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, 7 Ekim 2023'ten bu yana 52 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik saldırıları 12 ay daha sürdüreceklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Dermer, "Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek, ama bunun anahtarı zaferdir" iddiasında bulundu.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuşan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için "kötü" olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını dile getirdi.