İsrailli Bakan: Gazze’deki emlak ganimetini ABD ile paylaşacağız

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti ABD ile paylaşacaklarını söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze'de yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Smotrich, Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını söyleyerek, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti ABD'lilerle paylaşacaklarına kaydetti.

"SAVAŞ İÇİN ÇOK PARA HARCADIK"

Smotrich, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında ‘profesyoneller tarafından hazırlanmış’ bir iş planı olduğunu vurgulayan Smotrich, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

TRUMP'IN "ORTA DOĞU'NUN RİVİERA'SI" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump 4 Şubat'ta Gazze'ye ilişkin "Burası Orta Doğu'nun Riviera'sı olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Trump, bir basın toplantısında ABD Gazze'yi yeniden inşa ettikten sonra orada kimin yaşayacağı sorusuna "Orada yaşayanlar. Dünyanın insanları" diye yanıt vermiş, muhabirin "Buna Filistinliler de dahil mi" sorusunu ise "Şirin olmak istemiyorum. Ukala olmak istemiyorum. Ama burası Orta Doğu'nun Riviera'sı olabilir" ifadesiyle yanıtlamıştı.