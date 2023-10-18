İsrailli Bakan hastane katliamını savundu: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye düzenlenen hastane saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden katliamı savundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de en az 500 kişinin ölümüne yol açıdan hastane saldırısından kısa süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Itamar Ben-Gvir, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas, elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcısıdır" ifadelerini kullandı

כל עוד חמאס לא משחרר את החטופים שבידיו - הדבר היחיד שצריך להיכנס לעזה הם מאות טונות חומר נפץ של חיל האוויר, לא גרם של סיוע הומינטרי. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 17, 2023

Hastane saldırısını ve Gazze'deki katliamları savunan bu mesaja binlerce kullanıcı tepki gösterdi.