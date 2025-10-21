İsrailli Bakan, Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını önerdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ilişkin konuştu.

ABD'nin Usame bin Ladin'in cesedini yaktığını zanneden İsrailli Bakan Regev, "Kabinede Yahya Sinvar'ın cesedinin, Amerikalıların (El Kaide lideri Usame) Bin Ladin'i yaktığı gibi yakılmasını önerdim" ifadelerini kullandı.

Regev, kabinede önerisine ilişkin kimsenin yorum yapmadığını da söyledi.

İsrailli Bakan, cenazenin teslim edilmesini ve defnedilmesini istemediğini ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Regev, Gazze'de tutulan İsraillilerin cesedinin tamamının teslim edilmediği sürece ateşkesin ikinci aşamasının yürürlüğe girmeyeceğini savundu.

BİN LADİN'İN CESEDİ DENİZE ATILMIŞTI

2011'de Pakistan'da ABD Özel Kuvvetleri'nin evine düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen Bin Ladin'in cesedi İsrailli Bakan'ın zannettiği üzere yakılmamış ve denize atılmıştı.

YAHYA SİNVAR GEÇEN SENE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze'de güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti.