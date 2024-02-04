İsrailli bakandan Biden yönetimine tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, "İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini" söyledi.

Aşırı sağcı Bakan, ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan röportajında Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Ben-Gvir, Donald Trump'ın bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması halinde "İsrail'e Hamas'ı yok etmek için daha fazla özgürlük sağlayacağını" savundu.

Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini söyleyen Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. Eğer Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu" dedi.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kitlesel göçüne ilişkin ise "Gazze'dekileri mali teşviklerle dünyanın çeşitli bölgelerine gönüllü göçe teşvik ediyoruz, bu gerçek bir insani çözüm." iddiasında bulundu.

Öte yandan Ben-Gvir'in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştiren açıklamalarına İsrail'in dış ilişkilerine zarar verdiği gerekçesiyle İsrail siyasi çevrelerinden tepki geldi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bizim en büyük ve en önemli müttefikimizle bile anlaşmazlıklar olabilir ama bunlar ilgili platformlarda ele alınmalı, medya araçlarındaki sorumsuzca açıklamalarla değil." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in açıklamalarının İsrail'in stratejik ilişkilerine, devlet güvenliği ve içinde bulunduğu durumda savaş çabalarına zarar verdiğini söyleyen Gantz, Ben-Gvir'i iç güvenlik meseleleriyle ilgilenmek yerine İsrail'in dış ilişkilerinde büyük zarara yol açtığını belirtti.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ben-Gvir'in, WSJ gazetesinde yer alan röportajının İsrail'in uluslararası konumuna, savaş çabalarına ve güvenliğine doğrudan zarar verdiğini ayrıca Ben-Gvir'in dış politikadan hiçbir şey anlamadığını ortaya çıkardığını vurguladı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Lapid, Ben-Gvir'in engellenmesi gerektiğini belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise hükümetindeki aşırıcıları kontrol altına alamadığını kaydetti.

"MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ"

Ben-Gvir, 31 Ocak'ta Meclis oturumunda yaptığı konuşmasında, hükümetin Hamas'la Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yapmasına karşı olduğunu yineleyerek, bu konuda baskı yapan ABD'ye İsrail'in "muz cumhuriyeti olmadığı" karşılığını vermişti.

ABD'nin İsrail'e ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda baskı yapmasını eleştiren Ben-Gvir, şunları söylemişti:

"Amerikalılar haber vermeden İsrail'i mi yönetmeye başladılar? Bu durumda biz resmi olarak kararları İsrail hükümeti alıyor gibi gösterebiliriz ama kaybediyoruz demektir. Muz cumhuriyeti değiliz. Belki de solun istediği budur. Belki de Biden'ın bizi yönetmesini istiyorlardır."