İsrailli esir yakınları: Hükümet esirlerden vazgeçti

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail hükümetinden hiçbir yetkilinin kendileriyle görüşmediğini duyurdu.

Esir yakınları yaptıkları açıklamada, bir süredir İsrailli esirlerin geleceğinin emanet edildiği "seçilmiş yetkililerle" görüşmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

ÇABALARIMIZ KARŞILIKSIZ KALDI

Çabalarının karşılık bulmadığını kaydeden esir yakınları, hükümet yetkililerini "yakınlarının ölümüne sebep olacak şekilde ateşkesi havaya uçurmayı planladıkları için" kendileriyle görüşmeyi reddetmekle suçladı.

Esir yakınları, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle acil bir şekilde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ateşkes müzakerelerini yürüten heyetin başkanıyla görüşme talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından dolayı endişelerini dile getiren esir yakınları, Gazze'deki esirlerin İsrail saldırılarından zarar görmeyeceğinin nasıl garanti edileceği ve nasıl geri getirilecekleri konusunda açıklama istedi.

Esir yakınları, bu sabah yaptıkları açıklamada, hükümeti "esirlerden vazgeçmekle" suçlamıştı.

BAKANLARA BASINA KONUŞMAMA UYARISI

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü aracılığıyla kabinede görevli bakanlara Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuşmama uyarısında bulunduğunu aktardı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgi verilmemesini ve yorumda bulunulmamasını istedi.

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda, şu ana dek 404 kişi hayatını kaybettİ. 562 kişi yaralandı.