İsrailli faşist bakanın sözlerine tepki yağdı

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Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırılarını sürdüren İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İsrail siyasetini karıştıran Ben-Gvir’in açıklamalarına tepki yağdı. Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bunun “tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı” olduğu vurgulandı.

Hamas ise Ben-Gvir’in “ateşe benzin döktüğünü” belirterek Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir’in “ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını” söyledi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolü kaybettiğini” ifade etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, faşist bakan Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu. Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.