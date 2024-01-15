İsrailli futbolcu Jehezkel: Savaşın bitmesini istiyorum

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel (28), ifadesinde, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim" dedi.

Süper Lig'de dün akşam (14 Ocak Pazar) oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından maçtaki gol sevinci sebebiyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç ile gündemde.

Süper Lig karşılaşmasında takımı adına skor üreten 28 yaşındaki Jehezkel, gol sevinci sırasında el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonun tarihi ve 100 days (100 gün) ibaresi yer aldı.

İsrailli futbolcu yaşadığı gol sevinci sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.