İsrailli göstericiler, erken seçim talebiyle Kudüs'ün girişini trafiğe kapattı
Kaynak: AA
İsrailli göstericiler, Kudüs kentine girişi kapatarak, Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesini ve erken seçimlerin yapılmasını istedi.
Yediot Ahronot gazetesine göre, Yön Değişimi Hareketi'nden göstericiler, Kudüs'ün girişini trafiğe kapatarak erken genel seçim talebinde bulundu.
Ortaya büyük bir seçim sandığı maketi koyan göstericilerden bazıları kendilerini sandığa zincirledi.
Polis, izinsiz düzenlendiğini duyurduğu gösteriyi dağıtmak için müdahale ederken, trafikte bazı araç sürücüleriyle göstericiler arasında hafif arbedeler yaşandı.
Sosyal medyada, göstericilerin yola oturduğu ve ellerinde "Sorumlu bir hükümet istiyoruz", "Seçimler hemen şimdi", "Başarısızlık hükümeti" şeklinde pankartlar taşıdığını gösteren görüntüler paylaşıldı.