İsrailli hak örgütü B’tselem: Gazze’ye uygulanan abluka savaş suçudur

İsrailli hak örgütü B’Tselem’in Sözcüsü Kerim Cibran, “Gazze'de su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi 2,23 milyon Filistinli için bir çeşit ölüm anlamına geliyor” dedi. Ablukanın savaş suçu olduğunu belirten Cibran, İsrail devletinin barbarca hareket ettiğini belirtti.

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti.

B’Tselem Sözcüsü Kerim Cibran, AA’ya yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 2,23 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi yönündeki açıklamasının tam bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin önceden de şimdi de desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Cibran, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'nin suyunu kesmesi, 2,23 milyondan fazla Filistinlinin suyunun kesildiği anlamına gelir. Aynı şey, elektrik kesintisi ve bunun hayati önem taşıyan cihazlar ile hastanelerin işleyişi üzerindeki etkisi için de geçerli. Dolayısıyla su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin kesilmesi 2,23 milyon Filistinli için bir çeşit ölüm anlamına geliyor."

“BARBARCA”

Bombardıman ve katliam altındaki insanlara ivedilikle insani ve tıbbi yardım, su ve elektrik ulaştırılmamasının, İsrail'in resmi açıklamalarla uyguladığı öldürme, tasfiye ve barbarca cezalandırmaların bir başka şekli olduğunu vurgulayan Cibran, şunları söyledi:

“İsrailli yetkililer, su, elektrik ve yakıtın kesildiğini, Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın ulaşmaması için sıkı ve teşekküllü bir abluka uygulandığını açıkça ifade etti. Bu, başlı başına bir savaş suçu.”

“SİVİLLERİN GİDECEK HİÇBİR YERİ YOK”

Cibran, Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminine göre, Gazze Şeridi'nde 200 binden fazla insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi gibi kapalı ve dar bölgedeki sivillerin yerlerinden tamamen uzaklaşmaları istendiği için bu rakamın her saat artacağını kaydeden Cibran, “Ancak sivillerin gidecek hiçbir yeri yok. Gazze Şeridi için 2,23 milyondan fazla insanın yaşadığı 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu nüfusun bir yerden başka bir yere taşınması gibi bir seçenek yok” dedi.

Cibran, Gazze Şeridi'nde artık güvenli bir alan bulunmadığına, nüfusun yoğun olduğu pek çok mahallenin hedef alındığına dikkati çekerek, İsrail'in bölgeyi tahliye etmelerini istediği bu insanlar için durumun içler acısı olduğunu vurguladı.

“BM’YE AİT OKULLAR ARTIK GÜVENLİ DEĞİL”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait okullarda mümkün olabilecek en fazla sayıda Filistinlinin barındığına işaret eden Cibran, İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle bu okulların da artık güvenli olmadığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'den düzenlenen saldırıları gerekçe göstererek 2,23 milyon insanın elektrik ve suyunu kestiğine işaret eden Cibran, “Suç, suçu haklı çıkarmaz. Yaşananların kınanmasına rağmen bu İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halka karşı savaş suçları işlemesi için gerekçe vermez” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.