İsrailli insan hakları örgütü, cezaevlerinde Filistinlilere karşı sistematik işkenceye dikkati çekti

İsrail merkezli "İnsan Hakları Doktorları" isimli STK, Filistinli mahkumlarla da konuşarak hazırladığı raporda İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere sistematik işkence uyguladığını ortaya koydu.

İsrail merkezli "İnsan Hakları Doktorları" isimli sivil toplum kuruluşu (STK) güvenlik hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin sistematik şiddet, işkence ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirtti.

İnsan Hakları Doktorları, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail'in güneyinde bulunan güvenlik hapishanelerindeki "şiddet, işkence ve aşağılanmaya" işaret ederek İsrail Hapishaneler İdaresine durumu bildirdiğini aktardı.

"AŞAĞILAYICI, ŞİDDET DOLU VE İNTİKAMCI ŞEKİLDE DAVRANIYORLAR"

İsrailli gardiyanların uygulamalarının İsrail kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan STK, bazı hapishane gardiyanlarının, Filistinli esirlere "kanunlara aykırı, intikamcı, şiddet dolu, aşağılayıcı ve küçültücü şekilde" davrandığına dikkati çekti.

CİNSEL SALDIRI VE SÖZLÜ TACİZ

Filistinli tutukluların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerindeki ifadelere yer veren STK, hapishanelerde hücrelerin dışında, özellikle güvenlik kameralarının bulunmadığı yerlerde, doktor, avukat ziyaretlerine, duruşmalarına nakledilirken tutukluların "yaralanmayla sonuçlanan fiziksel saldırı, cinsel saldırı, aşağılama ve sözlü tacize" uğradığını vurguladı.

Bu nedenle Filistinli tutukluların doktor ve avukat ziyaretlerine çıkmakta isteksiz davrandığı kaydedildi.

İsmini vermek istemeyen Filistinli tutuklu, avukat ziyareti için hücresinden çıkarıldıktan sonra gardiyanlarca bir kafese konulduğunu, taş zeminde gözleri bağlı saatlerce dizleri üstünde bekletildiğini ve bu sırada darbedildiğini söyledi.

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ndeki bir başka tutuklu ise hapishane gardiyanlarının mahkumların başlarından aşağı şişeye doldurulmuş idrar döktüğünü belirtti.

Tutuklu Filistinlinin ifadesine göre, dört gün boyunca tuvaleti kullanma isteği reddedildi, tuvalete çıkartıldığındaysa İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu kelepçelerle götürdüler ve tekrar hücresine çıplak biçimde getirdiler.

Ramon Hapishanesi'nde kalan S.H. de başka bir hapishaneye nakledilirken darbedildiğini, hapishanelerdeki nakil aracına binen tüm Filistinlilerin vücutlarında kırık ve yaralanmalarla geri döndüğünü aktardı.

SİSTEMATİK İŞKENCENİN YASAL ZEMİNİ

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 3 bin 380 Filistinli "idari tutuklu" bulunuyor.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 9 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.