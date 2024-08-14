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İsrailli milletvekili Cassif: Hükümet Gazze'de "kasıtlı soykırım" işliyor

İsrailli muhalif milletvekili, İsrail hükümetinin Gazze'de "kasıtlı soykırım" işlediğini belirtti. Gazze'de barınak olarak kullanılan bir konuta yapılan hava saldırısında katledilen ikiz bebeklerle ilgili bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" dedi.

Dünya
  • 14.08.2024 11:41
  • Giriş: 14.08.2024 11:41
  • Güncelleme: 14.08.2024 11:46
Kaynak: AA
İsrailli milletvekili Cassif: Hükümet Gazze'de "kasıtlı soykırım" işliyor
Fotoğraf: AA

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini bildirdi.

Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" ifadesini kullandı.

İKİZ BEBEKLER KATLEDİLMİŞTİ

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

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