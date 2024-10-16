İsrailli şirketlerin Fransa’daki savunma fuarında stant açması yasaklandı

Fransa’nın başkenti Paris’te 4-7 Kasım’da düzenlenecek olan uluslararası askeri denizcilik fuarı Euronaval Savunma Fuarı’nda İsrailli şirketlerin stant açması yasaklandı. İsrailli şirketler, fuarda yalnızca delegasyon düzeyinde temsil edilebilecek.

Euronaval Savunma Fuarı’nın organizatörleri, "Fransa hükümeti, İsrail delegasyonlarının fuara katılımını onayladı ancak İsrailli şirketlerin stant açmalarını veya ürün sergilemelerini yasakladı. Bu karar, 15 Ekim’de resmi olarak bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Organizatörler, söz konusu kararın 7 İsrailli şirketi kapsadığını belirterek, uluslararası ve hükümet direktiflerine uygun olarak her şirket ve ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirtti.

Fransa’nın aldığı kararı, İsrail hükümeti tarafından sert tepkiyle karşılandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada, "Fransa’nın İsrail savunma sanayiini dışlama kararı, savaş zamanında İsrail’in düşmanlarını desteklemektir. Fransa, Yahudi halkına karşı düşmanca bir politika izlemektedir ve bu, tarihte ilk kez gerçekleşmiyor. Biz, varlığımız ve geleceğimiz için onlarla veya onlarsız mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Fransa daha önce de Paris’te 17-21 Haziran’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na (Eurosatory) İsrailli firmaların katılmasını yasaklamıştı. Fransa Savunma Bakanlığı, şirketlerin fuara katılması için şartların artık uygun olmadığını belirtmişti.