İsrailli tabur komutanı Binbaşı Eitam yaralandı

İsrail basını, eski İsrail Altyapı Bakanı Effie Eitam'ın oğlu, tabur komutanı Binbaşı Itamar Eitam'ın Gazze Şeridi'nde keskin nişancı kurşunuyla yaralandığını duyurdu.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Binbaşı Itamar Eitam, dün Cibaliya'daki çatışmalar sırasında yaralandı.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi ise Eitam'ın keskin nişancı kurşunuyla yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını belirterek, Eitam'ın, Bislamach Tugayı'ndaki 6282 Yedek Taburu'nun komutanı olduğunu kaydetti.