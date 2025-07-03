İsrailli üst düzey yetkili: "Hamas kabul ederse ateşkes önümüzdeki hafta gerçekleşebilir"

İsrail ile Hamas arasında "60 günlük ateşkes" kararı bekleniyor. İsrail medyasına göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Hamas’ın son esir takası ve ateşkes anlaşması teklifine 24 saat içinde yanıt vereceğine inandıklarını belirterek, "Kabul ederlerse, ateşkes önümüzdeki hafta gerçekleşebilir" dedi.

"UMALIM DA BU İŞİN BİTME ZAMANININ GELDİĞİNİ ANLASINLAR"

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "Umalım da bu işin bitme zamanının geldiğini anlasınlar. Daha önce bitmemesinin nedeni Hamas'ın esirler üzerindeki kontrolünü bırakmak istememesi" diye konuştu.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e yapılacak yardımı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ceza davasının sona ermesi talebiyle şartlandırdığı yönündeki soruya, "Trump, İsrail’in işlerine karışmaya ya da İsrail mahkemelerine ne yapmaları gerektiğini söylemeye çalışmıyordu; sadece bir gözlemdi. Kendisinin de başına gelen bir durumu bir arkadaşına tanık olarak gözlemlemişti ve bunu kabul ediyordu" yanıtını verdi.

ATEŞKES KAPSAMINDA 10 CANLI İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 60 günlük ateşkes ve esir anlaşmasına dair yeni teklifin kesin detayları belirsizliğini koruyor. İsrail ve ABD medyasına göre 60 günlük ateşkes anlaşması, Hamas’ın 10 canlı İsrailli esiri serbest bırakmasını ve 18 esirin cenazesini teslim etmesini kapsıyor.

İsrailli bir yetkili, Netanyahu hükümetinin son teklife göre, Gazze Şeridi’ne İsrail-ABD ortaklığındaki Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yerine geleneksel Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki insani yardım kanallarından büyük miktarda insani yardımın geçişine izin vermeyi kabul etti.

HAMAS, KALICI ATEŞKES İSTİYOR

Ateşkes görüşmelerinde Hamas, "saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesi, insani yardımın Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmesi ve İsrail’in, 2 Mart’ta bulunduğu pozisyonlara geri çekilmesi" taleplerinde ısrar ediyor.

İsrail tarafı ise, esirlerin geri getirilmesine ek olarak, "Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması ve Hamas’ın askeri kapasitesinin ve yönetim yeteneklerinin yok edilmesi" konuları üstünde duruyor.