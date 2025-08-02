İsrailli yazar David Grossman: “Gazze’de soykırım yaşanıyor”

İsrail’in önde gelen yazar ve barış savunucularından David Grossman, Gazze'deki insani tabloyu 'soykırım' olarak tanımladı. Bu tanımı yapmanın kendisi için son derece acı verici olduğunu belirten Grossman, “Bunu tarifsiz bir acıyla ve kalbim kırık bir şekilde söylüyorum. Artık bu kelimeyi kullanmaktan kaçamıyorum” dedi.



Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde 71 yaşındaki yazar Gossman, yıllar boyunca “soykırım” kelimesini kullanmaktan özellikle kaçındığını, ancak Gazze’deki insani tabloyu yerinde gözlemleyen kişilerle yaptığı görüşmeler ve gördüğü görüntüler karşısında başka bir tanımın yetersiz kaldığını ifade etti.



Grossman, “Gazze’deki açlık ve yıkım öyle bir boyuta ulaştı ki, artık başka kelimeler yetersiz kalıyor. ‘İsrail’ ve ‘açlık’ kelimelerinin yan yana gelmesi yıkıcı” diye konuştu. Holocaust gibi geçmişine sahip bir toplumun insan acısına bu denli duyarsız hale gelmesini “inanılmaz” olarak niteleyen yazar, İsrail’in aylardır Gazze’ye yeterli gıda yardımı ulaştırmadığını ve bunun bölgede ciddi bir kıtlığa neden olduğunu vurguladı.

İsrail halkının neden Gazze’de yaşananlara karşı sokaklara inmediği sorusuna ise Grossman, “Çünkü görmemek daha kolay. Korkuya ve nefrete kapılmak çok daha basit. 7 Ekim saldırısından sonra birçok insan ortak sol değerlerden vazgeçti. Artık düşünmelerine gerek kalmadı, çoğunluğun parçası olduklarını hissederek rahatladılar" dedi.



İsrail’in uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaştığına dikkat çeken Grossman, Avrupa’nın desteğinin de zayıflamaya başladığını belirtti. Grossman, “Korkuya teslim oldukça yalnızlaşıyoruz. Bu yalnızlık, bizi içinden çıkılamaz bir tuzağa sürüklüyor. Bu tuzaktan kurtulamayabiliriz” ifadesini kullandı.