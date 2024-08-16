İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını kundakladı: 1 can kaybı

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yer alan Cit köyüne yaptıkları baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi.



Evi ve arabası kundaklanan Filistinli Mahmud es-Südde, dün akşamüstü yerleşimcilerin toplanıp iki arabayı ateşe verdiklerini ve suyun yetersiz gelmesi sebebiyle yangını söndüremediklerini ifade etti.

Yasa dışı yerleşimcilerin silahlarla geldiklerini ve kendilerine silah doğrulttuklarını aktaran Mahmud, yerleşimcilerin yaklaşık 100 kişi olduklarını ve çok güçlü oldukları için halkın bölgeden kaçmaya başladığını dile getirdi.

BATI ŞERİA'DA 633 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.