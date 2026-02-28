Giriş / Abone Ol
İsrailli yetkili, Pezeşkiyan ve Hamaney'i hedef aldıklarını açıkladı

İsrailli üst düzey bir yetkili, sabaha karşı başlayan saldırılarda İran dinî lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın hedef alındığına dair iddiaları doğruladı.

  • 28.02.2026 13:51
  • Giriş: 28.02.2026 13:51
  • Güncelleme: 28.02.2026 14:00
İsrailli yetkili, Pezeşkiyan ve Hamaney'i hedef aldıklarını açıkladı
Fotoğraf: AA

İsrail ve ABD, sabaha karşı İran'a saldırı düzenlemeye başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da pek çok nokta vurulurken İran dinî lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutları hedef alınmıştı.

İranlı yetkililer, Pezeşikyan'ın da Hamaney'in de güvenli bölgelere sevk edildiklerini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail, İran Genelkurbay Başkanlığı binasını da vurmuştu.

Fox News'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Hamaney ve Pezeşikyan'ı hedef aldıklarını açıkladı.

Aynı kişi, İran'daki protestolar sırasında "kitlesel katliam düzenleyen devlet yetkililerinin de" hedeflerinde olduğunu duyurdu, saldırıların İran'a verdiği zararın daha sonra ortaya çıkacağını söyledi.

