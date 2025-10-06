İsrailliler, Filistinlilere ve aktivistlere saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlileri ve aktivistleri darbettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha kentinin kuzeyindeki Şelal el-Avca kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge sakinlerini ve aktivistleri darbettiğini belirtti.

Melihat, İsrailli grubun saldırısına uğrayan çok sayıda kişinin vücudunda morluklar oluştuğunu ve yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ramallah'ın kuzeybatısındaki El-Mugir ve Ebu Fellah kasabaları arasında yer alan Merac Sey'a ovasında Filistinlilere ait yaklaşık 60 yıllık 120 zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildiğini duyurdu.