İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifasını istedi: 6 gözaltı

İsrail'de Netanyahu hükumetinin istifası ve Gazze'de esir takası yapılması için yapılan gösteriler sürüyor.

Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin yakınları ve binlerce protestocu, İsrail'de birden çok noktada esir takası anlaşmasının imzalanması ve hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.

İsrail genelinde bu hafta da binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

Protestoların merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi olurken, Batı Kudüs ve Hayfa'da da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrailli protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

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Ayrıca protestocular, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapmaya yanaşmayan Netanyahu hükümetine atıfla, "Hepimiz kanlı hükümetin esirleriyiz" sloganları attı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

ESİR YAKINLARINDAN TRUMP'A ÇAĞRI: "SİLAHLANDIRMAYI BIRAK"

Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet karşıtı göstericiye hitap eden İsrailli esir Avraham Munder'in yeğeni Shahar Mor, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a hitap ederek "Gazze'deki intikam savaşını silahlandırmayı bırakması" çağrısında bulundu.

Mor, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşmanın bir an önce imzalanması gerektiğini vurgulayarak "(Biden yönetimi) Eski yönetim fena halde başarısız oldu. Siz daha iyisini yapabilirsiniz" dedi.

İsrail ile Hamas arasında 2023 yılının kasım ayında yapılan karşılıklı esir takasında serbest bırakılan Yochaved Lifshitz ve İsrailli esir Oded Lifshitz'in oğlu Omri Lifshitz de Trump'a seslenerek "Bu lanet savaşı hemen bitirmesini" istedi.

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İSRAİL POLİSİ, 6 PROTESTOCUYU GÖZALTINA ALDI

Tel Aviv'de protestocuların ateş yakmasının ardından polis göstericileri dağıtmak ve ateşi söndürmek için müdahale etti.

Bir polis memurunun bir göstericiye yangın söndürme tüpü sıktığı görülürken, atlı polisler oturma eylemi yapan protestoculara sert müdahalede bulundu ve 6 kişiyi gözaltına aldı.

İSRAİL GAZZE'DE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda ateşkes ve esir takası müzakereleri sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarına devam ediyor.

İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereleri yürütmek üzere cuma günü Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.