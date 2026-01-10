‘İşsiz kalan her gazeteci toplumun susturulan sesi’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediği toplantıda, gazetecilik alanındaki işsizlik oranını artıran sansür, kayyum atamaları, siyasi ve ekonomik baskılar ele alındı.

Toplantıda Flash TV’ye kayyum atanmasıyla işten ayrılan gazeteci Bülent Biricik işsiz kalan gazetecilerin haklarını aramaktan çekinir hale geldiğini söyledi. Tele1’e kayyum atanması nedeniyle işten ayrılan Zeynel Lüle ise “İşsiz kalan her gazeteci, aslında toplumun susturulan bir sesidir" dedi.

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, gazetecilerin ağır çalışma koşullarına, işsizliğe, güvencesizliğe ve baskılara dikkat çekti. Sendika, “10 Ocak’ı yeniden bayram yapmak için mücadeleye” çağrısı yaptı. Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti’nce yapılan açıklamada, "Bugün gazetecilik sendikal hakların zayıflatıldığı, güvencesizliğin yaygınlaştığı, işsizliğin kronik hâle geldiği bir meslek alanına dönüştürülmüştür. Bu koşullar altında sansür ve otosansür, ne yazık ki istisna değil rutin hâline gelmiştir. Sendikasız, güvencesiz, yoksulluk hatta açlık sınırının altında ücretlerle, çalışma saatleri belirsiz biçimde çalışan yüzlerce gazeteci için bir sonraki 10 Ocak’ın daha kötü koşullarla gelmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.