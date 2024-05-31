İşsiz kalan TYP’liler valiliğe yürüdü

Emek Servisi

Adıyaman’da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan 2 bin işçinin sözleşmeleri bugün sona eriyor. Sözleşmeleri yenilenmeyen TYP’liler işsiz kalacak. İşçiler, kadro beklerken ve henüz depremin yaraları sarılmamışken işlerinin sona erdirilmesine tepkili.

Yurttaşlar dün sözleşmelernin yenilenmemesini protesto etmek için Adıyaman Valiliği’ne yürüdü. Valiliğe yürüyen işçilerden tekrar işe dönme kaygısıyla ismini vermek istemeyen bir işçi, Adıyaman’da büyük bir yıkım olduğunu ve yaraların sarılmadığını söyledi. İşçi, “Adıyaman’da birçok yapı yıkılmasının yanı sıra ağır hasar aldı. Şimdi çarşı merkez de komple yıkılıp kentsel dönüşüme giriyor. İş alanını geçtim esnaf bile kalmayacak. İnsanlar burayı terk etmesin diye yapılan TYP girişimi çöktü. Bunu uzatmazlarsa insanlar yine memleketi terk edecek” dedi.

Yurttaşlara destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu işçiler konteyner kentlerde ve kamu kurumlarında çalıştırılıyor, çıkarıldığında konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar da mağdur olacak oradaki işler de aksayacak” dedi. Tutdere, depremzede yurttaşların sorunun çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.