İşsiz sayısı bir yılda 1,8 milyon arttı

Ekonomi Servisi

Bir süredir yeni istihdam modelleri üzerinde çalışan ve esnek, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmayı hedefleyen iktidar, gerçekçi olmayan işsizlik verilerini pembe tablo olarak sundu ancak işsizler ordusu büyümeye devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 İşgücü İstatistikleri verilerini açıkladı. 2024 yılının resmi işsizlik oranı olan dar tanımlı işsizlik, yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'in resmi işsizlik verileri ile iktidar işsizliğin azaldığını iddia etse de DİSK-AR İşsizliğin Görünümü Raporu işsizliğin bir yılda 1,8 milyon kişi arttığını ortaya koydu. Gerçek işsizliği ifade eden geniş tanımlı işsizlerin sayısı bir yılda 1 milyon 782 bin kişi arttı. İşsiz sayısı, 11 milyon 476 bin kişi ile yüzde 28,2 oldu. Gerçek ve resmi işsizlik arasındaki makas neredeyse 20 puana ulaştı.

KADINLAR VE GENÇLER İÇİN TABLO KARANLIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi işsizlik verilerini değerlendirerek "İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor" dedi. Bakan Işıkhan, "İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 92 bin kişi azaldı" dedi, geniş tanımlı işsizliğe ise değinmedi.

Yeni çalışma modellerini kısa süre içinde duyurması beklenen Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, "Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi ancak dar tanımlı işsizlik verilerinde dahi gençlerin ve kadınların işsizliği dikkat çekici seviyede tespit edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. DİSK-AR'ın verilerine göre de neredeyse her ay olduğu gibi bu ay da işsizlikte en karanlık tablo yüzde 37,2 le kadınlarda.

3,5 MİLYON KİŞİ GÜVENCELİ İŞ İSTİYOR

5 milyon kişinin, iş arama umudu tükendi. Esnek çalışma modellerini de içeren zamana bağlı eksik istihdam edilen, ancak bu şekilde çalışmaktan memnun olmadığı için tam zamanlı iş arayanların sayısı da son bir yılda 2 milyon 654 binden 3 milyon 551 bine yükseldi.