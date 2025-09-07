Issız yerde özel eğitim

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Ancak orta-ileri düzeyde zihinsel engeli bulunan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için bu eğitim yılı da sorunlarla başlıyor.

Bunun bir örneği ise Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşti. Milas’ta eğitime devam eden orta ve ileri düzeyde otizmliler ile zihinsel engelli çocuklar kent merkezlerindeki okullardan alındı.

Çocuklar Milas’ın Menteş köyünde bulunan Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’na yönlendirildi. Özel gereksinimli çocukların velileri bu okulun bulunduğu bölgenin kent merkezine uzak olması ve sosyalleşmeden tamamen uzak izole bir bölgede bulunmasından dolayı karara tepki gösterdi. Okul yetkilileri de Milas’ta bulunan devlet okullarının fiziki olarak özel gereksinimli öğrenciler için uygun olmadığını belirtti. Yetkililer ise devletin bu okulu özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için yaptığını ve fiziki olarak her koşulun sağlandığını ileri sürdü.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sedef Erken, “Özel eğitimde temel ilke çocukların kaynaşması ve sosyalleşmesi olmalı. Eğitim sisteminde bu okullar planlanırken en baştan bu şekilde düşünülüp, planlanması gerekir. Mesele binanın yeni olması değil, bu şekilde kampüs gibi okullar yapılınca çocukların rahat edeceği söyleniyor. Oysa bu şekilde otizmli çocuklar toplumdan izole oluyor. Otizmli çocukların hiçbir şekilde izole edilmemesi gerek. Kampüs biçimindeki model özel eğitime uygun değildir. Bir de bu şekilde kent merkezi dışında bölgelerde yapılan binalara tek ulaşımın servis olması çocukları daha da izole bir hale getiriyor. Bu çocukların toplumla tamamen teması kesilmemeli” dedi.

***

YILLARDIR AYNI DURUM

Orta-ileri düzeyde zihinsel engeli bulunan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar özel eğitime gereksinim duyuyor. Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan 10 milyona yakın kişi bulunduğu tahmin ediliyor.